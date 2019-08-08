Kaz Dağları’ndaki katliama Erhan Güleryüz de tepki gösterdi

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları’na yapılmak istenilen altın madeni, tüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Müzisyen Erhan Güleryüz de bir video çekerek tepkisini dile getirdi.

Kaz Dağları’nda gerçekleşen ağaç kesimi günlerdir Türkiye’nin gündemini meşgul ediyor. Sanatçısından siyasetçisine birçok ismin tepki gösterdiği altın madeni çalışmasından dolayı kesilen ağaçlara, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’den de videolu bir paylaşım geldi.

“KIYMAYIN ORMANLARIMIZA”

Erhan Güleryüz sosyal medya hesabından yapılan ağaç kesimine şu sözlerle tepki gösterdi; “Günlerdir uykularımız kaçıyor, yüreğimiz sıkılıyor. Bakın bu cennet vatanın dağı, taşı, ormanı, çiçeği, böceği bizim için kutsaldır. Bu kutsiyet sadece bizim yaşadığımız zamanda değil ileri ki nesillere taşımamız gereken bir kutsiyettir. Zehirlenmiş sularla, tıraş edilmiş ormanlarla yakılıp yıkılmış ağaçlarla düzgün bir geleceğe yürüyemeyiz. Efendiler yapmayın. Hatanın neresinden dönersek kardır. Kıymayın ormanlarımıza dağlarımıza taşlarımıza. Kıymayın çocuklarımızın geleceğine”