Kaza geçiren Acun Ilıcalı ile ilgili en ilginç yorum: “Bir kere benimle görüş dedim, dinlemedi”

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam lüks aracıyla kaza yaptı ve ölümden döndü. Ilıcalı’nın kazası, sevenlerini korkuturken, kaza ile ilgili en ilginç yorum, Ramazan ayında katıldığı bir TV programında Ilıcalı’ya ilgi duyduğunu belirten Reşat Özkan’dan geldi.

“Acun Ilıcalı’nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor” diyerek o günlerde gündeme gelen Özkan, Ilıcalı’nın kaza haberinin altına “Defalarca dedim bir kere olsun benimle görüş Acun abi diye, o umursamadı. Ben de ona dedim ki ‘Siz de ölümlüsünüz araya hep korumalar girdi sizi ölmeden bir kere olsun görmek istiyorum’ dedim ama o hep umursamadı, ölmeyecekmiş gibi davrandı” yazdı.