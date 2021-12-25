Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

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İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

“GÖZÜNÜ ARKADA BIRAKMAYACAĞIM”

Erdal Lafçı ile fotoğraflarını paylaşan Ergül, altına bu notu düştü:

* Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim…

* ‘Biz birbirimize çok iyi geliyoruz’ derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın.

* Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim.

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