Kazım Aktan kimdir? Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan hakkında merak edilenler..

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan evinde çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi. Kazım Aktan, Kartal Tibet gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldığı filmler ile tanınıyor. 75 yaşında hayatını kaybeden Kazım Aktan kimdir?

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Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde ikamet eden Kazım Aktan evinde çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetti. Kazım Aktan’ın kızı ise yangında dumandan etkilendi. Haberimizin devamında Kazım Aktan kimdir sorusunun yanıtını ve yangın hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

7 ÇOCUK BABASI

Kazım Aktan’ın Yeşilçam’ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan’ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet’in rol aldığı “Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı” filminde “Mançu”, “Siyah Eldivenli Adam” filminde de “Karateci” rollerinde oynadığı belirtildi. Kazım Aktan’ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

