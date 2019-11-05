Keanu Reeves yıllar sonra ilk kez sevgilisi Alexandra Grant ile elele

Keanu Reeves, yıllar sonra ilk kez kırmızı halıda sevgilisiyle görüntülendi. Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle sevgili olan Reeves, şimdi de 46 yaşındaki Alexandra Grant ile görüntülendi.

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, yıllar sonra ilk kez bir kırmızı halı seremonisinde, sevgilisi ile el ele görüntülendi… 55 yaşındaki oyuncu, son olarak 2006 yılında, eski sevgilisi Sandra Bullock ile dostça kırmızı halıda poz vermişti.

Geçen gün Los Angeles’ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali’nin galasına, 46 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant ile katılan Reeves, mutlu bir şekilde objektiflere poz verdi. Reeves hayranları özledikleri bu anı, sosyal medya hesaplarından paylaşırken, ünlü oyuncunun 1999 yılında Jennifer Syme ile olan ilişkisine de gönderme yapmayı ihmal etmedi. Hatırlayanlar varsa, Keanu ve Jennifer o dönem Syme ciddi bir ilişki yaşıyordu… Ne acı ki Jennifer 2001 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

35 yıllık kariyeri boyunca özel hayatı ile ilgili çok titiz davranan Matrix oyuncusunun ilişkisini açıklaması dünyada magazin basınının gündemine oturdu. Yıllar içinde bir kez bile sevgilisiyle görüntü vermeyen Kenau Reeves, Alexandra ile ne kadar ciddi olduğunu, uluslararası bir etkinlikte basının karşısına çıkarak göstermiş oldu. Çift daha sonra ise Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.