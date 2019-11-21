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Keanu Reeves’in Alexandra Grant’a evlenme teklif ettiği iddia ediliyor
Keanu Reeves’in Alexandra Grant’a evlenme teklif ettiği iddia ediliyor
Keanu Reeves, kasım ayının ilk haftası, Los Angeles’ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali’nin galasına yeni sevgilisi Alexandra Grant ile katılmış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Şimdi de ünlü oyuncunun Grant'a evlenme teklif ettiği konuşuluyor...
Magazin 21 Kasım 2019 - 10:30

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, kasım ayının başında, Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali'nin galasına, yıllar sonra ilk kez bir kadınla el ele katılmış ve herkesi şaşkına çevirmişti.
46 yaşındaki Alexandra Grant ile galaya katılan ve sevgilisi olduğunu söyleyen 55 yaşındaki oyuncunun, şimdi de görsel sanatlarla ilgilenen Grant’a evlenme teklif ettiği konuşuluyor.
Yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, çift çok iyi anlaşıyormuş ve evliliğe de sıcak bakıyorlarmış. Grant ve Reeves hakkında daha önce de Malibu’da gizli ve gözlerden uzak bir düğün planladıkları haberleri çıkmıştı.

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