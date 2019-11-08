Keanu Reeves’in sevgilisini ünlü oyuncuyla karıştırdılar

Ünlü oyuncu Keanu Reeves, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra ilk defa sevgilisiyle bir ödül töreninde görüntülenmişti. Sanatçı Alexandra Grant ile bir süredir birlikte olduğu söyleniyor. Ancak sevgilisi Grant, ünlü oyuncu Helen Mirren ile karıştırılınca olanlar oldu.

Uzun yıllar sonra ilk kez sevgilisiyle görüntülenen sevilen aktör Keanu Reeves, hayranlarını kırmızı halı görüntüleriyle mutlu ederken bir kesim sevgilisi Alexandra Grant’i usta oyuncu Helen Mirren ile karıştırdı. Çarşamba günü yeni filmi The Good Liar’ın galasına katılan Mirren konu hakkında Entertainment Tonight’a konuştu.

Usta oyuncu Mirren, bu karışıklıkla ilgili olarak, “Bu karışıklık bana gurur verdi. Çünkü Alexandra çok hoş bir kadın” dedi. Keanu Reeves ile arkadaşlığı eskiye dayanan Mirren, ünlü oyuncu hakkında, “Keanu’yu yakından tanıyorum. Kocamla bir filmde çalışmışlardı, aşırı tatlı birisi” dedi.

Çiftin ilişkisine çok sevinen Helen Mirren, ikilinin çok şanslı olduğunu dile getirdi. Reeves ve Grant’e yakın bir kaynak People dergisine, “Keanu, hayatını onunla paylaşmak istiyor. Alexandra hayatında olduğu için çok mutlu” yorumunu yaptı.

Alexandra Grant ve Keanu Reeves, 2011 yılında tanıştı. Reeves’in aynı yıl yayınlanan kitabı “Ode To Happiness” için bir araya gelmişti.