Kediciklerin şifreleri çözüldü: ‘Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı’

Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirilen operasyon sonrasında Türkiye gündemine oturan Adnan Oktar ve örgütünün işleyişiyle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi çıkıyor. Şimdi de örgütün ve kediciklerin şifreli konuşmaları deşifre oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak bilinen Oktar, Edirne Cezaevi’ne nakledilecek. Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik koğuşta tutulan Oktar’ın Edirne Cezaevi’ne sevki kararlaştırıldı. Habertürk’te yer alan habere göre, Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri şöyle sıralandı:

Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi: 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi: 100 bin TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos'ta buluşalım: Adnan Oktar'ın evinde buluşalım.