‘Keeping Up with the Kardashians’ programı 14 yılın ardından sona eriyor

Kim Kardashian, Jenner ve Kardashian ailelerin günlük yaşantısını konu edinen ve fenomene dönüşüp dünyanın en zenginleri arasına girmelerini sağlayan programları Keeping Up with the Kardashians'ın 14 yılın ardından sona erdiğini duyurdu.

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Kardashian, ailesi ve kendisinin günlük hayatını konu edinen Keeping Up with the Kardashians programının 20. sezonu ile birlikte sona ereceğini açıkladı. Aldıkları kararın zor olduğunu belirten ünlü yıldız, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

* 14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan seyircilere büyük minnet duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız.

TELEVİZYON TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK KAZANÇLI PROGRAM

İlk olarak 2007 yılında E! kanalında yayınlanan program, ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran tabloid bir başkahraman olan Kim Kardashian ve onun renkli ve karışık ailesini konu alıyordu.

Ekrana yansıdığı kadarıyla aile üyeleri sık sık tartışır, hatta fiziksel şiddete varan kavgalar ederdi. Ancak sonunda daima aile olgusu ön plana çıkarılır ve tartışmalar sona ererdi.

Kardashian ve Jenner aile üyelerinin fenomenleşmesini ve dünyanın en zenginleri listesine girmesinin kapılarını açan program, televizyon tarihindeki en yüksek kazançlı reality show programı olarak tarihe geçmişti.

Programın final sezonu ise 2021 yılında yayınlanacak.