Kefaret dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!

Yapımını 25 Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün'ün kaleme aldığı “Kefaret”, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak.

NURGÜL YEŞİLÇAY VE MERT FIRAT BAŞROLDE!

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay 26 Mart 1976 tarihinde Afyon'da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Yeşilçay, 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Şener Şen ve Türkan Şoray gibi Türk Sinemasının usta isimleri ile birlikte rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki “Gülsüm” karakteri ile televizyon dünyasına adım attı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve Özcan Deniz'le birlikte başrolde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde “Bahar Karadağ” rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Devamı için tıklayınız…

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat, 10 Ocak 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Antakyalıdır. Babası 1980’li, yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat’dır. Liseyi bitirdikten sonra İsveçte radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Ardından Türkiye'ye dönerek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Mert Fırat; Aşk ve Gurur, İntikam, Bir Ömür Yetmez, Atlıkarınca, Kapalıçarşı, Yersiz Yurtsuz, Hayattan Korkma ve İşte Benim dizilerinde rol almıştır. Devamı için tıklayınız…



