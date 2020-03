Keira Knightley çıplak sahnelere veda etti

İngiliz oyuncu Keira Knightley, iki çocuk sahibi olduktan sonra cüretkar sahnelere veda etti. Bu konuda her zaman rahat ve özgüvenli olduğunu belirten Knightley, durumun artık değiştiğini söyledi.

Karayip Korsanları filmiyle adını dünya çapında duyuran başarılı oyuncu Keira Knightley, yeni bir karar aldı.

Düşes (The Duchess) ve Aşkın Kıyısında (The Edge of Love) gibi filmlerde cesur sahnelere imza atan Keira Knightley, sinemada artık çıplaklığa veda ettiğini açıkladı.

Financial Times gazetesine konuşan ünlü isim, iki çocuk sahibi olduğunu söyleyerek bundan sonra herhangi bir filmde açık sahnelerde oynamayacağını söyledi.

Kariyerininin başlarından beri iddialı yapımlarda oyunculuğunu konuşturan Knightley, gençken kamera karşısında çıplaklık konusunda rahat ve özgüvenli olduğunu fakat artık bu görüşünün değiştiğini dile getirdi.

“GÖĞÜSLERİM SARKTI”

Dünyaya getirdiği iki çocuğun ardından bedeninin de değiştiğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, “Göğüslerim sarktı” şeklinde bir itirafta da bulundu.

Keira Knightley’in Klaxons grubunun üyesi James Righton ile evliliğinden biri dört yaşında Eddie, ve geçtiğimiz yıl doğan Delilah adında iki kızı bulunuyor.