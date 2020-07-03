Kelly Brook’tan cinsel hayat itirafı: Yaşlandıkça…

İngiliz televizyon yıldızı ve manken Kelly Brook, cinsel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine topladı. Brook, seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu söyledi.

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook, iddialı açıklamalarıyla yine gündemde. Geçen hafta karantina sürecinde aldığı kilolar nedeniyle bazı kıyafetlerinin dar geldiğini dile getiren Brook, sevgilisi Jeremy Parisi’nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini söylemişti.

Brook, “Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim” diyerek dürüst açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü model şimdi de cinsel hayatıyla ilgili oldukça iddialı konuştu. 40 yaşındaki Brook, seksin ilerleyen yaşlarda daha iyi olduğunu söyledi. Sevgilisi Jeremy Parisi’nin kıvrımlı kadınlardan hoşlandığını sözlerine ekleyen Brook, “Zaten sıcakkanlı İtalyanlar ‘kıvrımlı kadın’ seviyor” dedi.

Brook bununla kalmayarak sevgilisine yatakta neyi sevdiğini rahatlıkla söylediğini de itiraf etti. Ünlü yıldıza göre insanın ilerleyen yaşlarda kendine güveni artıyor ve yatakta kişi kendini daha rahat hissediyor. Brook sözlerini, “Yaşlandıkça istediğini aldığından emin olursun” diyerek bitirdi.