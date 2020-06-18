Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock boşanıyor

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock, karantinada geçirdikleri zorlu süreci atlatamadı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.

Aralarında menajer-sanatçı ilişkisi de olan çiftin boşanma sebebi ise corona virüsü nedeniyle karantinada kaldıkları sürecin ilişkileri için oldukça zorlu olduğu belirtildi.

Çifte yakın kaynakların aktardıklarına göre, bu süreci atlatamayan Clarkson’ın boşanmaktan başka çaresi kalmamış. Başka bir kaynak ise Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock’un son altı aydır bir takım sorunlar yaşadığını ve aslında çiftin bu sorunların üstesinden gelmek için çaba harcadıklarını fakat başaramadıkları iddia edildi.