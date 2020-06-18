Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock boşanıyor
Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock boşanıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Kelly Clarkson, 2013 yılında evlendiği eşi Brandon Blackstock'tan boşanmaya karar verdi.
Magazin 18 Haziran 2020 - 09:30

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock, karantinada geçirdikleri zorlu süreci atlatamadı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.

Aralarında menajer-sanatçı ilişkisi de olan çiftin boşanma sebebi ise corona virüsü nedeniyle karantinada kaldıkları sürecin ilişkileri için oldukça zorlu olduğu belirtildi.

Çifte yakın kaynakların aktardıklarına göre, bu süreci atlatamayan Clarkson’ın boşanmaktan başka çaresi kalmamış. Başka bir kaynak ise Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock’un son altı aydır bir takım sorunlar yaşadığını ve aslında çiftin bu sorunların üstesinden gelmek için çaba harcadıklarını fakat başaramadıkları iddia edildi.

İLGİLİ HABERMegan Fox ve Brian Austin ilişkisini yasak aşk bitirdi
Etiketler