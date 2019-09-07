Keloğlan Yeni Masal oyuncuları kimler, konusu ne?
Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir üstlendiği Keloğlan Yeni Masal filmi 2018 yılında vizyona girdi. Vizyona girdiği dönemde konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Keloğlan Yeni Masal filmi bu akşam televizyonda ekranda olacak.
KELOĞLAN YENİ MASAL FİLMİ KONUSU
Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız'ın yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Hayvanların hayatı tehlikededir. Keloğlan ve arkadaşları hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı savaşmak zorundadır. Keloğlan bu sefer de zekası sayesinde zalimleri yenebilecek midir?
OYUNCULARI KİMLER?
Atilla Doğukan Türkyılmaz: Keloğlan
Yağmur Ün: Cankız
Asuman Dabak: Tijen
Kaya Akkaya: Emir
Yakup Yavru: Yusuf Dede
Esvet Şahin: Arif
Miraç Bayramoğlu: Gogo