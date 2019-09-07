Keloğlan Yeni Masal oyuncuları kimler, konusu ne?

Keloğlan Yeni Masal filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 40 yıl aradan sonra yeniden çekilen Keloğlan filminin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. Peki Keloğlan Yeni Masal filminini konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir üstlendiği Keloğlan Yeni Masal filmi 2018 yılında vizyona girdi. Vizyona girdiği dönemde konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Keloğlan Yeni Masal filmi bu akşam televizyonda ekranda olacak.

KELOĞLAN YENİ MASAL FİLMİ KONUSU

Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız'ın yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Hayvanların hayatı tehlikededir. Keloğlan ve arkadaşları hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı savaşmak zorundadır. Keloğlan bu sefer de zekası sayesinde zalimleri yenebilecek midir?

OYUNCULARI KİMLER?

Atilla Doğukan Türkyılmaz: Keloğlan

Yağmur Ün: Cankız

Asuman Dabak: Tijen

Kaya Akkaya: Emir

Yakup Yavru: Yusuf Dede

Esvet Şahin: Arif

Miraç Bayramoğlu: Gogo