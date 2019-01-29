Kelsy Karter yanağına Harry Styles’ın yüzünü dövme yaptırdı

Genç şarkıcı Kelsy Karter, hayranı olduğu Harry Styles’ın yüzünü, yanağına dövme yaptırdı. One Direction grubunun solisti olan Harry’ye ilgi duyan 24 yaşındaki pop şarkıcısı bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeni Zelanda doğumlu Kelsy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla “Anne bak kendime ne yaptım” ifadesini kullandı. Karter, aslında geçen hafta Harry için bir şey yapacağını duyurmuştu. Twitter hesabından “Sonunda Harry'nin doğum günü için ne yapacağımı biliyorum” yazan şarkıcı “Yıl 2019 ve Harry Styles hala en yakışıklı insan” mesajını da vermişti.

Harry Styles’a ilgi duyan Karter, daha önce verdiği bir röportajda da “Onun kariyerini istiyorum. Onun kadın versiyonuymuşum gibi hissediyorum. Amerika'ya sanatımı icra etmek, müziği hayatımın temeline oturtmak için taşındım. Rock ‘n' roll benim tutkum. Onunla çalışmayı çok istiyorum. Hadi çalışalım Harry. Neredesin? Bu sözümü bir yere yazın: Onun albümüne bir şarkı yapıyorum” demişti.

Kelsy’nin bu davranışı sosyal medyada ‘Komik’ ve ‘İçler acısı’ olarak nitelendirildi. Öyle ki yanağına yaptırdığı dövmenin Harry Styles’a benzememesi ise ‘Çok büyük bir hata’ olarak yorumlandı…