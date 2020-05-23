Kemal Doğulu’dan çarpıcı itiraflar: Parkta 4 gece geçirdim

Ünlü modacı Kemal Doğulu, 17 yaşında Mersin'den İstanbul'a geldiğini ve o günlerde evi olmadığını belirterek, "İstanbul'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Evim, arkadaşım param yoktu. Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan. Başıma bir şey gelir mi korkusuyla" dedi.

‘Doya Doya Moda’ programına konuk olan Kemal Doğulu, hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte, Kemal Doğulu’nun itiraflar:

“İstanbul’a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Kimse bilmez, gece parkta yatmışlığım vardı. Evim, arkadaşım param yoktu. Senin küçük pandalı havlun varmış bende o da yoktu. Parktaki bankta 4 gece geçirmişliğim var uyumadan. Başıma bir şey gelir mi korkusuyla. Dolayısıyla çok çalıştım, çok çabaladım, çok didindim, çok kazık yedim, sırtımdan bıçaklandım ama yılmayıp çalıştım. Tırnaklarımdan kan geldi.



‘ÇOK ACIM VAR’

Gökten zembille inmişim sanan bir kitle var beni. Halbuki öyle değil. Çok acım var. İnsanlarla paylaşmam. Daha önce söylemememiştim. Başka bir şehirde tutunmak zor. Ben Mersin’den çıkıp gelmiş bir çocuktum. Sonrasında çalışarak değiştirdim kaderimi. Hayatım iyiydi ama hayalim bu değildi. Yaptığım işler sayesinde geldim buralara. Televizyona çıkmak gibi bir hayalim yoktu. Çalışacağım, aileme bakacağım ve kiramı ödeyeceğim, ekmek alacak param olsun diye çalıştım.

32 YILDIR ÇALIŞIYOR

Çalışmalarım sonucunda böyle bir pozisyona geldim. En karanlık anın ardından güneş doğuyor. Kolay kolay olmuyor. O zamanlar bakmakla yükümlü olduğum 4 kardeşim vardı. 40 yaşındayım, 8 yaşından beri çalışıyorum. Hiç tatil yapmadım, hala yapmıyorum. 15 gün çalışmadan durduğum gün yok. Yaralarımızı kendimiz sarıyoruz.”