Kemal Doğulu’dan ‘dolandırıldım’ itirafı

İlginç saç modeliyle katıldığı canlı yayında son derece çarpıcı ifadelerde bulunan Doğulu şöyle konuştu;

“Menajerim tarafından 500 bin TL dolandırıldım. Antalya'da bir organizasyon vardı, fırtına çıktığı için sahne alamadım. Menajerim, mekanın sahibine gidip ‘Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor’ demiş. Mekânın sahibi arkadaşım. Beni aradı, ‘Böyle bir şey var doğru mu?’ diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş. Çalıştığım kanalda tanıştım bu kişiyle, şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım sonra da menajerim yaptım. 1-1,5 yıl kadar yaptı bu işi. Sürekli çalışıyordum, ama bir şekilde para alamıyordum. Hep mekanlar suçluymuş gibi lanse ediyordu. Halbuki paraları almış ama ‘almadım' demiş. Ben ona çok güvendim, kardeşim gibi seviyordum. O da bana bunu yaptı.”