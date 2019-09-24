Kemal Kılıçdaroğlu Fatma Girik’i hastanede ziyaret etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP'li Muharrem İnce'den sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'i, tedavi gördüğü Ankara’da bulunan hastanede ziyaret etti. Hastane odasında bir süre Girik'le sohbet eden Kılıçdaroğlu, usta oyuncudan ve doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Fatma Girik, Kılıçdaroğlu'na yürümekte zorlandığı için fizik tedavisine başladığını, genelde sağlığının iyi olduğunu ve tedavisinden de memnun olduğunu ifade etti. El ele tutuşarak hasta yatağında Kılıçdaroğlu ile poz veren usta oyuncu, ziyareti için Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında da İstanbul'da özel bir hastanede yatarak tedavi gören Fatma Girik'i yine ziyaret etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Fatma Girik ne zaman taburcu olacak, sağlık durumu nasıl? Girik'in sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. 76 yaşındaki Fatma Girik, yürüme güçlüğü çektiği için doktorunun tavsiyesi üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye yatmıştı. Girik'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine belli bir süre daha hastanede yatarak devam edileceği öğrenildi.

