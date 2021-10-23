Kemal Kuruçay’ın son görüntüleri hüzne boğdu

Oyuncu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında vefat etti. Kuruçay'ın 'Seksenler' dizisi setindeki son görüntüleri gündem oldu.

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Oyuncu Kemal Kuruçay, Darıca’da ‘Seksenler’ dizisi setinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncu 59 yaşında hayatını kaybetti.

EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

‘Seksenler’in yapımcısı Birol Güven’in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay’ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil’e haber verdiklerini söyledi.

Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, “Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız” dedi.

Kemal Kuruçay’ın çocuklarının Ankara’dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara’ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

Öte yandan Kemal Kuruçay’ın ‘Seksenler’ dizisinin setinden son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Videoda Kuruçay’ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle geçirdiği eğlenceli anlar göze çarpıyor.