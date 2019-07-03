Kemal Sunal, ölümünün 19’uncu yılında mezarı başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleşen anma merasimine merhum sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve damadı Ömer Öztüyen başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Duaların okunduğu anma merasimi sonrası mezar başındakilere helva dağıtıldı.

“BEN ONA MİNNETTARIM”

Anma sonrası soruları yanıtlayan eşi Gül Sunal, “19 yıl çok zor, ağır geçti. Bütün sevenleri gibi bizde bayağı yara aldık. Kemal hep hayattaymış gibi yaşadığımız için acımız hafifledi. Onun için bir şeyler yapabildik. Kitaplar yaptık, tezini baktık, belgesel yaptık. Onu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık” dedi. Gül Sunal, “Ali bey evin içinde nasıl bir insandı?” şeklindeki soruya “Evin içinde herkesin babası gibi babaydı. Öyle bir star havası yoktu. Evin babası vardı. Çocuklarıyla çok zaman geçirirdi. Ben ona minnettarım.” seklinde cevap verdi.



“KEMAL SUNAL FİLMLERİNİ İZLEYEMİYORUM”

Oğlu Ali Sunal, “Zaman çok çabuk akıyor. 19 yıl nasıl geçti anlayamadık. Babam bize burada şu mesajı veriyor: “Ne olur sevdiklerimize aile büyüklerimize sahip çıkalım, sevelim” Ben Kemal Sunal filmlerini izleyemiyorum ama şimdi torunu geliyor. İnşallah onunla birlikte güç toplayıp izlemeyi düşünüyorum” diye konuştu.



“KENDİ GİTMİŞ OLSA BİLE BİZE GÜLÜMSEMEYİ HATIRLATIYOR”

Ali Sunal, Kemal Sunal'ın çok sevilmesinin nedenini şöyle açıkladı. “Aile yaşantısıyla, sanatıyla, verdiği mesajlarla hak etmesi… Çok akıllı bir milletiz. Bu millet onu aldı ve başının üzerin koydu. Üzerinde mutabık kaldığımız birleştiğiniz tek isim. Kendi gitmiş olsa bile bize gülümsemeyi hatırlatıyor.”

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Ezo Sunal ise “19 yıl oldu ama sevgisi artarak devam ediyor. 2-3 yaşında hayranları var. Her kesime bu kadar hitap eden bir sanatçı çok as diye düşünüyorum. Bu çok gurur verici bir şey… Babam olmasın rağmen bende çok büyük bir hayranıyım. Çok özlüyorum. Çok büyük bir aileyiz. Sevenleri bunu hissettiriyor ve bu bize çok büyük bir güç veriyor. dedi.



