Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal anne oldu

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018’de evlenmişti. İlk kez bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal, bugün özel bir hastanede kızını dünyaya getirdi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Nova adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“AİLEMİZE HOŞ GELDİN NOVA”

Dün akşam ailesiyle birlikte olan Ali Sunal ise kız kardeşiyle olan fotoğrafını “3.2.1… Sabahı zor edeceğiz bu geceyi. Sağlıkla gel canımın canım yeğenim” demişti. Bugün de dayı olmanın heyecanını yaşayan Sunal “Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova” ifadelerini kullandı.

“KEMAL BİR KIZ TORUNUMUZ DAHA OLDU”

Gül Sunal ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Kemal Sunal’a seslenerek şu notu yazdı: “Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası parlayan yıldız .. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun”

Ezo Sunal hamile olduğunu ilk kez “Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun” sözleriyle yılbaşında duyurmuştu.