Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için Türkiye’ye geldi

Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için Türkiye’ye geldi

Geçirdiği ameliyatların ardından dünyada Ken Bebek olarak nam salan Rodrigo Alves, 2020 senesinin Ocak ayında geçirdiği ameliyatla kadın olmuştu. Alves, yeni bir estetik operasyon yaptırmak için kendisini Türk doktorlarına emanet etti.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek'e benzemeye çalışırken kadın oldu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirmişti.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYORDU

Kalçasına sıvı silikon enjekte ettiren Alves, bir süre sonra yürümekte zorluk çekmeye başladı.

Bunun üzerine İstanbul’a gelen Alves, soluğu Prof. Dr. Ali Gürlek’in yanında aldı.

Alves’in doktoru Gürlek yapılan operasyondan bahsederek şu ifadeleri kullandı: “Jessica Alves’e dudak kaldırma (lip lift) operasyonu gerçekleştirdik ardından burun ucu (tip plasti) estetiği uyguladık. Daha sonra ise önceden poposuna sıvı silikon enjekte edilmiş. Bu silikon patlaması sonucu ayak bileklerine akmış ve hasta yürümekte zorlanıyordu. Ayak bileklerine akan sıvı silikonu alarak hastanın yürümesini kolaylaştırdık” dedi.