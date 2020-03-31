Kenan Bal kimdir? Kenan Bal nereli ve kaç yaşında?

Kenan Bal, 1950 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1978 yılında yayınlanan Denizin Kanı isimli sinema filmiyle geçen Kenan Bal hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kenan Bal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Rıfat Börekçi karakterini canlandıran Kenan Bal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kenan Bal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

KENAN BAL KİMDİR?

Kenan Bal, 29 Kasım 1950 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rize Pazar'lıdır. 1959 yılında Erzurum'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a göç eden Kenan Bal, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bir dönem İstanbul Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Bal, Küçükçekmece belediye meclis üyeliği yapmıştır.

Usta oyuncu Ahmet Mekin'le arkadaşlığından dolayı, sinema çevresiyle tanışan Kenan Bal, pek çok sinema filmi ve dizide rol aldı. Oyunbozan, Yedi Güzel Adam, Hayat Ağacı, Lale Devri, Asi, Hırsız Polis, Çemberimde Gül Oya, Kampüsistan, Asmalı Konak, Yılan Hikayesi, Aşk ve Mavi bunlardan bazılarıdır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Rıfat Börekçi karakterine hayat veren Kenan Bal, 1.73 metre boyunda, 75 kilo ve Akrep burcudur.

Kenan Bal'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ya Ölüm Ya İstiklal (Rıfat Börekçi) (TV Dizisi)

2019 – Jinna Karabasan (Sinema Filmi)

2019 – Cin Deresi Müsfer (Sinema Filmi)

2018 – Umut Avcıları (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (Sadreddin-i Erdebili) (Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (Feyyaz) (TV Dizisi)

2015 – Kocamın Ailesi (Sefer) (TV Dizisi)

2014 – Yedi Güzel Adam (Necip Fazıl) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Ağacı (TV Dizisi)

2012 – El Yazısı (Sinema Fimi)

2010 – Lale Devri (Necip Ilgaz) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)

2008 – Güz Sancısı (Ömer Saruhan) (TV Dizisi)

2008 – Asi (Savcı) (TV Dizisi)

2008 – Sürgün Hayatlar (Nihat) (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Kemal) (TV Dizisi)

2007 – İki Yabancı (Mahmut Ağa)

2007 – Çemberin Dışında (Önder)

2006 – Anka Kuşu (Abdi Bey) (Sinema Filmi)

2005 – Hırsız Polis (Hayri) (TV Dizisi)

2005 – Güz Yangını (Mercan Bey) (TV Dizisi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (TV Filmi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Dinçer) (TV Dizisi)

2004 – Şubat Soğuğu (Tahir) (TV Dizisi)

2003 – Çanakkale: Son Kale (Sinema Filmi)

2003 – Kampüsistan (Nusret) (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak: Hayat (Ali) (Sinema Filmi)

2002 – Karaoğlan (Kutulmuş) (TV Dizisi)

2002 – Ankara Yollarında (TV Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Ali) (TV Dizisi)

2001 – Avcı (Metin) (TV Dizisi)

2000 – Dedelerimi Evlendirirken

2000 – Aşk Hırsızı (TV Dizisi)

2000 – Zor Hedef (Rıza) (TV Dizisi)

2000 – Bedel (Murat) (TV Filmi)

1999 – Güvercin (Sinema Filmi)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

1998 – Cumhuriyet (Asım Gündüz) (Sinema Filmi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Nur'un Babası)

1997 – Akrebin Yolculuğu (Sinema Filmi)

1997 – Sakin Kasabanın Kadını (Komiser) (Sinema Filmi)

1997 – İlişkiler (TV Dizisi)

1997 – Deli Divane (TV Dizisi)

1996 – Hemşerim (TV Dizisi)

1996 – Kurtuluş (Albay Asım) (TV Dizisi)

1996 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)

1995 – Düş, Gerçek, Bir de Sinema (Sinema Filmi)

1991 – Geçmişe Açılan Pencere (TV Dizisi)

1989 – Ekran Aşıkları (Sinema Filmi)

1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (TV Dizisi)

1989 – İz Peşinde (Sinema Filmi)

1988 – Bir Irmağa Yolculuk (Sinema Filmi)

1987 – Çark (Sinema Filmi)

1987 – Dolunay (Sinema Filmi)

1987 – Papatya (Sinema Filmi)

1986 – Su (Sinema Filmi)

1986 – Üç Halka 25 (Sinema Filmi)

1986 – Kıskıvrak (Hakkı) (Sinema Filmi)

1986 – Kıskaç (Sinema Filmi)

1983 – Küçük Ağa (Sinema Filmi)

1979 – Fırat (Sinema Filmi)

1978 – Denizizn Kanı (Sinema Filmi)