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Kenan Doğulu Bursa’da sevenleriyle buluştu
Kenan Doğulu Bursa’da sevenleriyle buluştu
Türk pop müziğinin güçlü sesi Kenan Doğulu, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Doğulu, bir ara seyircilerin arasına indi ve uyuyan minik hayranını uyandırmak istedi ancak başarılı olamadı.
Magazin 29 Eylül 2018 - 12:42

Bursa’da sahne alan Kenan Doğulu, Bursa'da ilk kez ‘Vay Be' albümündeki şarkıların yanı sıra ‘İlk Adımı Sen At’, ‘Güzeller İçinden’, ‘Doktor’, ‘Tutamıyorum Zamanı’, ‘Kandırdım’, ‘Baş Harfi Ben’ ve ‘Şans Meleğim’ gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

KENAN BAŞARILI OLAMADI

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya gelen popçu, bir ara sahneden inip seyirciler arasında uyuyan küçük bir kız çocuğun yanına giderek, minik hayranını uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Son güncelleme: 12:44 - 29.09.2018

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