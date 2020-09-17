Kenan Doğulu: Hamileyim

Nişantaşı'nda özel bir hastaneye kontrole giden şarkıcı Kenan Doğulu, gazetecilerin "Beliniz ağrıyormuş, neyiniz var?" sorusuna "Hamileyim" diyerek esprili bir cevap verdi.

Kenan Doğulu, Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, muhabirlerin “Corona testi için mi geldiniz?” sorusuna, “Hayır check-up yaptırmaya geldim, kan aldırdım” dedi.

Doğulu, “Sonuçlar nasıl? Duyduğumuza göre beliniz ağrıyormuş” denilince şaka yollu bir cevap verdi ve “Bir şey yok, hamileyim. Şaka bir tarafa her şey normal çıktı” ifadelerini kullandı.

“ATİYE’Yİ 8 SAATTE BİTİRDİM”

Eşi Beren Saat’in başrolde oynadığı ‘Atiye’ dizisinin ikinci sezonunu 8 saatte bitirdiğini ifade eden Doğulu, şöyle konuştu:

* 8 saatte tüm diziyi bitirdim, o kadar emek veriyorsun, sette çalışıyorsun 8 saatte tüm dizi izleniyor. Gerçekten zor ve emek isteyen bir iş.