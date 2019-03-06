Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat’ten şaşırtan paylaşım
Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat’ten şaşırtan paylaşım
5 senelik eşi Kenan Doğulu'dan boşanacağı iddia edilen Beren Saat'ten şaşırtan bir paylaşım geldi. Saat, güvercin paylaşarak "Hayatta kalacağım" notunu düştü.
Magazin 6 Mart 2019 - 14:18

Geçen hafta, doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söyleyen Beren Saat’ten şaşırtan bir hamle gelmiş, Saat, Doğulu ile çekilen fotoğraflarını silmişti.

“ARAMIZDA PROBLEM YOK”

Beren Saat’in 5 sene önce evlendiği Kenan Doğulu ile ayrılık aşamasına geldiği iddiasına Doğulu, “Aramızda problem yok. Bu söylentiye alışkınız. En az 20 kez duyduk. Biz ‘Hayır’ dedikçe yine gündeme geliyor. Hiç bitmiyor” cevabını vermişti. Çıkan bu iddiaların ardından Beren Saat’in bugünkü paylaşımı şaşırttı. Oyuncu, güvercin fotoğrafı paylaşarak ‘Hayatta kalacağım’ notunu düştü.

İLGİLİ HABERBeren Saat'ten toplu temizlik

Etiketler