Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat’ten şaşırtan paylaşım

Geçen hafta, doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söyleyen Beren Saat’ten şaşırtan bir hamle gelmiş, Saat, Doğulu ile çekilen fotoğraflarını silmişti.

“ARAMIZDA PROBLEM YOK”

Beren Saat’in 5 sene önce evlendiği Kenan Doğulu ile ayrılık aşamasına geldiği iddiasına Doğulu, “Aramızda problem yok. Bu söylentiye alışkınız. En az 20 kez duyduk. Biz ‘Hayır’ dedikçe yine gündeme geliyor. Hiç bitmiyor” cevabını vermişti. Çıkan bu iddiaların ardından Beren Saat’in bugünkü paylaşımı şaşırttı. Oyuncu, güvercin fotoğrafı paylaşarak ‘Hayatta kalacağım’ notunu düştü.

