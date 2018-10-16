Kenan Doğulu, İzmir’de sevenleriyle buluştu

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Kenan Doğulu konsere “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla başladı. Repertuarı ve performansı ile büyük alkış alan Kenan Doğulu, unutulmayacak İzmir gecelerinden birine imza attı. Dinlemeye gelen binlerce hayranına gece boyunca adeta bir müzik şöleni yaşatarak 25 yıllık profesyonel sanat kariyerindeki birbirinden özel şarkılarını seslendirdi. Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra Boş Sayfa, Yosun, Vay Be, Dansa Kaldır gibi yeni parçaları da sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan söyleyerek onlara keyifli bir gece yaşattı. Kenan Doğulu konserde bir hayranının isteğini geri çevirmeyerek düet yaptı. İzmirliler’in yoğun ilgi gösterdiği konserde büyük küçük herkes gece boyunca tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

