Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kenan Doğulu, İzmir’de sevenleriyle buluştu
Kenan Doğulu, İzmir’de sevenleriyle buluştu
2018 yazını 'Vay Be' albümüyle karşılayan ve tüm yazı sahnede geçiren Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği muhteşem konseriyle bu yıl 5. kez İzmirliler'le buluştu.
Magazin 16 Ekim 2018 - 12:17

Kenan Doğulu konsere “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla başladı. Repertuarı ve performansı ile büyük alkış alan Kenan Doğulu, unutulmayacak İzmir gecelerinden birine imza attı. Dinlemeye gelen binlerce hayranına gece boyunca adeta bir müzik şöleni yaşatarak 25 yıllık profesyonel sanat kariyerindeki birbirinden özel şarkılarını seslendirdi. Dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra Boş Sayfa, Yosun, Vay Be, Dansa Kaldır gibi yeni parçaları da sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan söyleyerek onlara keyifli bir gece yaşattı. Kenan Doğulu konserde bir hayranının isteğini geri çevirmeyerek düet yaptı. İzmirliler’in yoğun ilgi gösterdiği konserde büyük küçük herkes gece boyunca tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

İLGİLİ HABERKenan Doğulu da uyandıramadı

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler