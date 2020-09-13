Kenan Doğulu sağlık kontrolü yaptırdı

Elinde özel bir hastaneye ait dosya dikkat çeken Kenan Doğulu, “Check – up testi yaptırmayan geldim. Rutin kontroller” dedi. Doğulu, check – up testinin corona virüsüyle alakalı olup olmadığının sorulması üzerine, “Yok ya Allah korusun” karşılığını verdi.

TELEFON KAZASI YAŞADI



Geçtiğimiz günlerde eşi Beren Saat ile çıktıkları Çeşme tatilinde Acun Ilıcalı’nın sürat teknesinde bir araya gelen Kenan Doğulu, “Tatilde denk geldik. Çok sevdiğim bir kardeşim.

Yeni bir platform açıyor. Onunla ilgili konuştuk” dedi. Kenan Doğulu, aracını beklediği sırada cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan Doğulu, sağlam olduğunu görünce rahatladı.

