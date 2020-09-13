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Kenan Doğulu sağlık kontrolü yaptırdı
Kenan Doğulu sağlık kontrolü yaptırdı
Kenan Doğulu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Eşi Beren Saat ile Çeşme’de tatil yapan Kenan Doğulu, İstanbul dönüşü hastaneden çıkarken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Eylül 2020 - 11:37

Elinde özel bir hastaneye ait dosya dikkat çeken Kenan Doğulu, “Check – up testi yaptırmayan geldim. Rutin kontroller” dedi. Doğulu, check – up testinin corona virüsüyle alakalı olup olmadığının sorulması üzerine, “Yok ya Allah korusun” karşılığını verdi.

TELEFON KAZASI YAŞADI

Geçtiğimiz günlerde eşi Beren Saat ile çıktıkları Çeşme tatilinde Acun Ilıcalı’nın sürat teknesinde bir araya gelen Kenan Doğulu, “Tatilde denk geldik. Çok sevdiğim bir kardeşim.
Yeni bir platform açıyor. Onunla ilgili konuştuk” dedi. Kenan Doğulu, aracını beklediği sırada cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan Doğulu, sağlam olduğunu görünce rahatladı.

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