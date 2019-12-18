Kenan Doğulu sahne aldı, Beren kendinden geçti
Uzun zamandır sürdürdüğü ekran sessizliğini Atiye projesi ile bozan Beren Saat, dün akşam gerçekleşen tanıtım gecesinde son derece keyifli görüntüler verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saat, kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt verirken gecenin sonunda kocasının şarkılarıyla eğlendi. Gece için performans sergileyen Kenen Doğulu’nun şarkıları ile eğlenen Beren Saat aynı zamanda sergilediği kıvrak dans hareketleriyle dikkat çekti.