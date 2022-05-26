Kenan Doğulu: Çok duygulandım, kafa gitti yani

Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Kenan Doğulu, "Bazı konserlerde öyle bir enerjiyle bakıyor ki insanlar zevkten, keyiften ve sevgiden insan ne yapacağını şaşırıyor. Şu an inanın böyle bir şey yaşıyorum. Çok duygulandım, kafa gitti yani" dedi.

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Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Kenan Doğulu, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine ‘İlk Adımı Sen At’ şarkısıyla başlayan Doğulu, geçmiş ve günümüzde sevilen şarkılarını seslendirdi.

‘Hezarfen’ şarkısı öncesi izleyiciler ile sohbet eden Kenan Doğulu “Bursa hoş geldiniz. Şu an çok heyecanlıyım. Hepinizi öpüyorum. Bazı konserlerde öyle bir enerjiyle bakıyor ki insanlar zevkten, keyiften ve sevgiden insan ne yapacağını şaşırıyor. Şu anda inanın böyle bir şey yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım, kafa gitti yani” dedi.

Sahnede 2018 yılında talihsiz bir tekne kazasında hayatını kaybeden yorumcu ve besteci Onur Can Özcan’ı da anan Doğulu, yakın zamanda Söz Müzik Onur Can Özcan albümü için seslendirdiği ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını seslendirdi.

Duygusal anlar yaşayan Kenan Doğulu “Onur Can Özcan çok önemli bir besteciydi, vefat etti. Onun ben ‘Yaramızda Kalsın’ şarkısını geçen ay paylaştım. Eğer hiç duymamış olanlar varsa, buradan onun ruhuna armağan ederken sizin de kulağınızda olsun” ifadesini kullandı. (İHA)