Kenan Doğulu, Survivor’da! Survivor son bölümde ödül oyununu kimler kazandı?

Acun Ilıcalı'nın son bombası ünlü sanatçı Kenan Doğulu! Büyük finale az bir zaman kala yarışmacılar yorgunluklarını atsın ve motivasyonları artsın diye Acun Illıcalı ünlü sanatçı Kenan Doğulu'yu Survivor'a davet etti. Doğulu, yarışmacılara şarkı söyleyerek unutulmaz anlar yaşattı.

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Survivor’da büyük sürpriz Kenan Doğulu! Bu sene Survivor tarihinde ilkler ve sürprizler gerçekleşiyor. İkinci birleşme partisinde Kenan Doğulu, yarışmacılara en güzel şarkılarını söyledi ve başarılar diledi. Doktor Metin Kuş, Turabi’nin son durumu hakkında bilgi verdi. İşte ayrıntılar…

Doktor Metin Kuş: Turabi güçlü bir yarışmacı. Ama maalesef şanssızlık ile karşılaştı. Ben yarışmacıları sakatlığından dolayı elememek için uğraşıyorum. Çok kötü düştü. Bütün omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemik var.Çok şiddetli düşmesine bağlı bir kırık oluşmuş. Çok şanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Kırığın olduğu bölge çok komplike bir bölge dinlenmesi lazım. Ama Turabi’ye anlatamıyorum. Eğer izin verseydim ömür boyu kendine kızacaktı. Bu kararı kendi başıma vermedim. Bu adam fiziksel aktivite yapamaz. Turabi’yi çok seviyorum. Ama üzgünüm fiziksel aktivite yapamaz.

Adem: Kıbrıs’a gitme şansını yakaladım. Artık bütün çıkacağım oyunlara stresli olmadan fakat sonuna kadar mücadele edecek şekilde çıkacağım.

Alp: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Bu haftaki ödülünüz kahvaltı ürünleri.

Kadınlarda kazanan NAGİHAN ve seçtiği kişi DAMLA

Erkeklerde kazanan ADEM ve seçtiği kişi MURAT

Adem: Baraka ödülünü sonunda kazanmayı başardım. Gerçi artık aynı adadayız. Turabi hastanede olduğu için onu seçemiyorum. Burada olsa onu seçerdim. Ben de Murat’ı seçtim. Murat bakmıyorum ama beni seçmelisin bakışı attı. Zaten içimden o geçiyordu.

Murat: Kazanan Adem oldu. Gerçekten hiç baskı yapmadım onlar bana takılmayı seviyorlar. Adem beni seçtiği için ona teşekkür ederim. Jest yaptı.

Yarışmacılar ikinci bir birleşme partisi yaptı hep birlikte yemek yeyip Kenan Doğulu’yu dinlediler.

Survivor’un bugüne kadar en güzel ve en başarılı ismi kabul edilen Damla Can’ın keyifli anları ekranlara böyle yansıdı.

Hakan: Ödüller sona gittikçe büyüyor. Nasıl bir sürpriz ile karşılacağız bilmiyorum.

Acun: Survivor’da artık tek kelime ile son düzlüktesiniz. Yine bir ödül oyununda birlikteyiz. Ödül oyununa hoşgeldiniz. Ödül burada. Bunun devamı var. Ballı miksin olduğu bir sofra olacak. Sofrada ne isterseniz o olacak. Oyunu kazananlar bir yıl boyunca istediği kadar ballı miks yiyebilecek.

Kadınlarda kazanan isim; NAGİHAN’ın seçtiği isim DAMLA

Erkeklerde kazanan isim; ADEM’in seçtiği isim TURABİ