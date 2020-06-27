Kenan Doğulu, Türkiye’nin ilk arabalı açık hava konserinde sahne aldı

Her yaz uzun soluklu konser maratonuna çıkan Kenan Doğulu, bu yazın ilk konserinde bir ilke imza atarak sevenleriyle bugüne kadar görülmemiş bir şekilde buluştu. Doğulu, sahnede yerini alırken dinleyicileri arabalarından şarkılarına eşlik etti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği konserler de farklı bir hal aldı. Türkiye’de ilk kez arabalı açık hava konseri gerçekleşti. Konser serisinin ilk sanatçısı Kenan Doğulu oldu. Doğulu, kendisini araç içinden izlemeye gelen seyircilerine bir ilk gerçekleştirerek konserini verdi.

İki buçuk saat sahnede kalan Kenan Doğulu, konser sırasında alana ilk gelen arabayı süpriz bir şekilde anons ederek birlikte selfie çekmek için sahneye davet etti. Maskeli bir şekilde birlikte selfie çektiler. Sosyal medyadan en çok istek alan “Aklım Karıştı” şarkısı ise repartuara eklenerek çalındı.

ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ



Konsere 2 saat kala araçlar konser alanına alınmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, araçlar tek tek dezenfekte edildi. Seyircilerin ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yapıldı.

