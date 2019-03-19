Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanacak mı? İşte günbegün açıklamalar…

Mutlu evlilikleriyle gözler önünde olan çift Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkından son haftalarda çıkan boşanma iddiaları mazgazinin gündemine sık sık geliyor. Ünlü çiftin bu konuda bazı açıklamaları bulunuyor. İşte Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkındaki boşanma iddiaları ve detaylar...

Kenan Doğulu ve Beren Saat’in evlilikleri hakkındaki boşanma iddiaları gündemden düşmüyor. Bu iddialar sürecinde çiftin açıklamaları şu şekilde;

KENAN DOĞULU İDDİALARI YALANLADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı ayrılık iddialarını şu sözlerle yalanladı: “Beren'le ilişkimizde bir sorun yok ayrılmıyoruz. Bu iddiaları kim, neye dayanarak çıkarıyor bilmiyorum, boşanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞULU’NUN ANNESİNDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Kenan Doğulu’nun 360 derece sahnede verdiği konsere Beren Saat’in gelmemesi “ayrılık” dedikodularını güçlendirmişti. Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, konuyla ilgili basın mensuplarına “Siz daha iyi bilirsiniz” dedi. sozcu.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, çift ayrılık hazırlığı yapıyor. Anne Serpil Doğulu'nun da konuyu yalanlamaması iddiaların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu arada anne Serpil Doğulu'nun oğullarının mutlu bir evliliğe imza atmamasından dolayı oldukça üzgün olduğu biliniyor. Zira, geçtiğimiz yıl da Ozan Doğulu ile Ece Doğulu yollarını ayırmıştı.

“ARAMIZDA PROBLEM YOK”

Beren Saat'in 5 sene önce evlendiği Kenan Doğulu ile ayrılık aşamasına geldiği iddiasına Doğulu, “Aramızda problem yok. Bu söylentiye alışkınız. En az 20 kez duyduk. Biz ‘Hayır' dedikçe yine gündeme geliyor. Hiç bitmiyor” cevabını vermişti. Çıkan bu iddiaların ardından Beren Saat'in Instagram paylaşımı şaşırttı. Oyuncu, güvercin fotoğrafı paylaşarak ‘Hayatta kalacağım' notunu düştü.

“BANA BİRAZ ZAMAN VERİN” AÇIKLAMASI

Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, önceki gün Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Saat, 5 yıl önce ABD'de evlendiği Doğulu ile sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını silmişti. Sildiği fotoğrafların sorulması üzerine oyuncu “Bana biraz zaman verin” demekle yetindi.