Kenan Doğulu’dan aylar sonra Beren Saat paylaşımı görenleri sevindirdi

Beren Saat, zun bir aradan sonra Netflix yapımı Atiye dizisiyle ekranlara geri dönerken, Kenan Doğulu da kişisel Instagram hesabından eşine destek veren bir paylaşım yaptı.

Evliliklerinde aylardır yaşadıkları krizi atlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz haftalarda barışmıştı. Fakat çift barışsa bile birbirleri ile ilgili bir paylaşım yapmaktan kaçınmıştı.

Kenan Doğulu ise aylar sonra kuralı bozup eşi Beren Saat ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Güzel oyuncu Beren Saat’in Netflix’te başlayacak olan yeni dizisi Atiye’nin fragmanını paylaşan Doğulu’nun bu paylaşımını gören takipçileri ikili adına sevindi.