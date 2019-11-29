Kenan Doğulu’dan aylar sonra Beren Saat paylaşımı görenleri sevindirdi
Evliliklerinde aylardır yaşadıkları krizi atlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz haftalarda barışmıştı. Fakat çift barışsa bile birbirleri ile ilgili bir paylaşım yapmaktan kaçınmıştı.
Kenan Doğulu ise aylar sonra kuralı bozup eşi Beren Saat ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Güzel oyuncu Beren Saat’in Netflix’te başlayacak olan yeni dizisi Atiye’nin fragmanını paylaşan Doğulu’nun bu paylaşımını gören takipçileri ikili adına sevindi.