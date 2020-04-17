Kenan Doğulu’dan Beren Saat itirafı

Kanal D’de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde, Beren Saat’in canlandırdığı unutulmaz ‘Bihter’ karakterinden en çok etkilenen kişi, güzel oyuncunun eşi Kenan Doğulu.

Kenan Doğulu, Beren Saat'in başrolünü oynadığı, Kanal D'de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu' hakkında konuştu. Beren Saat'in canlandırdığı unutulmaz ‘Bihter' karakterinden çok etklendiğini söyleyen pop yıldızı, “Beren'i her gün izledikçe oyunculuğuna hayran kalıyorum” dedi.

BEREN TEKRARLARI İZLİYOR



Corona virüsü nedeniyle evden dışarı çıkmayan Beren Saat’in de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu'yu, her gün hiç kaçırmadığı öğrenildi.

