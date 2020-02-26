Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e duygusal doğum günü mesajı

Kenan Doğulu ile Beren Saat’in evliliklerinin uzun süredir krizde olduğu, çiftin boşanacakları iddia ediliyordu. İki ismin bir süre ayrı kaldıkları, ardından evliliklerine bir şans daha verdikleri konuşulmuştu. Kenan Doğulu ve Beren Saat, uzun sürenin ardından geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmişti.

Kenan Doğulu, kendi açısından bir sorun olmadığını bugün paylaştığı iletiyle gösterdi. Eşinin doğum gününde Instagram’da fotoğraf paylaşan Doğulu, şu notu yazdı:

‘İYİ Kİ SENİ YAŞAMA FIRSATIM OLMUŞ’

“Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün ”