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Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik kutlama

Şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Güncellenme: 09:04, 26/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik kutlama

Evliliklerindeki kara bulutları dağıtan, kötü günleri geride bırakan ünlü çift, mutlu birliktelikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kenan Doğulu, Beren Saat'in 37’nci yaş gününü Instagram hesabından aşk dolu bir mesajla kutladı.

Şarkıcı, eşiyle birlikte çekildikleri fotoğraf karelerine “Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun” notunu düştü.

Ünlü oyuncu da eşinin bu romantik sözlerine kalp emojisiyle cevap verdi.



Beren Saat Instagram Kenan Doğulu oyuncu sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:08:56,