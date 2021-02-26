Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e romantik kutlama

Evliliklerindeki kara bulutları dağıtan, kötü günleri geride bırakan ünlü çift, mutlu birliktelikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kenan Doğulu, Beren Saat'in 37’nci yaş gününü Instagram hesabından aşk dolu bir mesajla kutladı.

Şarkıcı, eşiyle birlikte çekildikleri fotoğraf karelerine “Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun” notunu düştü.

Ünlü oyuncu da eşinin bu romantik sözlerine kalp emojisiyle cevap verdi.





