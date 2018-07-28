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Kenan Doğulu’dan mahalle benzetmesi
Kenan Doğulu’dan mahalle benzetmesi
Kenan Doğulu yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Ege’yi karış karış gezen Doğulu, Altınoluk Amfi Tiyatro’da yüzlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı.
Magazin 28 Temmuz 2018 - 14:47

Amfi Tiyatro'nun muhteşem akustiğe sahip atmosferinde hayranlarına 2 saat boyunca dans, müzik, eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, ”Bu gece burada olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Uzun bir ara vermiştik biliyorum ama artık mahallemize döndük.” ifadelerini kullandı.

Sevenlerinin büyük heyecanla beklediği buluşmada Kenan Doğulu, klasikleşen hitlerinin yanı sıra ‘Vay Be’ isimli albümünde yer alan Issız Ada, Vay Be, Yosun, Yapma ve Dansa Kaldır şarkılarını da seslendirdi.

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