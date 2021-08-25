Kenan Doğulu’dan ‘pozitif olarak sahneye çıktı’ iddialarına yanıt

Corona virüsü sonucu pozitif olarak sahneye çıktığı iddia edilen şarkıcı Kenan Doğulu yaptığı açıklamada, "Sonucum negatif çıktı. Çift doz aşılı olduğum ve semptom göstermediğim halde son derece dikkatli davranıyorum" dedi.

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Geçen gün sanatçı Kenan Doğulu’nun corona virüsüneyakalandığı ve test sonucunun pozitif olduğu halde sahneye çıktığı ve kendisini dinlemeye gelenleri riske attığı iddia edilmişti.

İddiaların asılsız olduğunu belirten 47 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Doğulu, “Hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bu haberler nedeniyle oluşan endişeleri gidermek için yaptırdığım PCR testimin sonucu negatif çıktı” dedi.

“Çift doz aşılı olduğum ve herhangi bir semptom göstermediğim halde son derece dikkatli ve tedbirli davranıyorum zaten” diyen Doğulu, “Tüm yaz boyunca yaptığımız konserlerimizde elimizden geldiği kadar sıkı önlemler aldık. Yarınki ve önümüzdeki tüm konserlerde de aynı titizlik ve özeni göstereceğiz” diye konuştu.

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