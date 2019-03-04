Kenan Doğulu’nun annesinden boşanma iddialarına yanıt! “Siz daha iyi bilirsiniz”

Kenan Doğulu'nun 360 derece sahnede verdiği konsere Beren Saat'in gelmemesi "ayrılık" dedikodularını güçlendirmişti. Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, konuyla ilgili basın mensuplarına "Siz daha iyi bilirsiniz" dedi.

Kenan Doğulu, kariyerinin 25’inci yılını oldukça özel bir konserle kutladı. Volkswagen Arena’da, 360 derece sahnede düzenlenen ve teknolojik imkanların sonuna kadar kullanıldığı konsere Doğulu’nun eşi Beren Saat katılmadı.

Saat’in bu özel konsere katılmaması bir süredir konuşulan ayrılık iddialarını güçlendirdi.

‘SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ’

Konseri en ön sıradan izleyen Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, “Boşanacaklar mı?” sorusuyla karşılaştı. Soru karşısında duraklayan anne Doğulu, “Ben bilmiyorum, onlar kendileri daha iyi bilir. Sizler de bu konuları daha iyi bilirsiniz” dedi.

sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, çift ayrılık hazırlığı yapıyor. Anne Serpil Doğulu’nun da konuyu yalanlamaması iddiaların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu arada anne Serpil Doğulu’nun oğullarının mutlu bir evliliğe imza atmamasından dolayı oldukça üzgün olduğu biliniyor. Zira, geçtiğimiz yıl da Ozan Doğulu ile Ece Doğulu yollarını ayırmıştı.

KENAN YALANLAMIŞTI

Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarını yalanlamış ve bu dedikoduların nereden çıktığını anlayamadığını söylemişti. Anne Serpil Doğulu’nun son açıklaması kafaları bir kez daha karıştırdı.