Kenan Ece’den Canan Ergüder’e: İyi ki doğmuş güzelim

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikâh masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan oyuncu, dün 44 yaşına bastı. Ergüder, yeni yaşını eşi Kenan Ece ve dostlarıyla kutladı.

Kenan Ece, eşinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp altına “İyi ki doğmuş güzelim” notunu düştü.

Canan Ergüder ise kutlama fotoğrafını “En başta aileme ve sonra doğum günümü kutlayan, bağışlar yapan, bana videolar hazırlayan, hediyeler gönderen herkese bu günde beni çok özel hissettirdiğiniz için gönülden teşekkür ederim” mesajıyla paylaştı.

“BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ”

Geçen haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, “Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda” açıklamasını yapmıştı.