Kenan İmirzalıoğlu doğruladı! Ünlü çift kız bebek bekliyor

Geçen günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yöndeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kenan İmirzalıoğlu tarafından da bu iddialara doğrulama geldi. Ünlü çift, sonunda yakın dostlarına müjdeli haberi verdi.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, dört yıl önce meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda adasında dünyaevine girmişti. Evliliklerini olabildiğince gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek beklediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddialara göre Kobal, 15 haftalık hamile ve kız çocuğu bekliyordu.

İddialar karşısında çiftten herhangi bir yalanlama gelmemişti. İmirzalıoğlu ve Kobal çifti, yakınlarına 15 haftalık hamileliği ve bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu müjdeledi. Gözde çiftin yakın dostlarından isim önerisi istemeye başladıkları da konuşuluyor.