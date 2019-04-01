Kenan İmirzalıoğlu ikinci kez evlendirdi

Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu ile eşi İngilizce öğretmeni ve Pilates eğitmeni Özge Balcı, iki çocukları olmasına rağmen 2015’te boşanmıştı. Çift bu süre içinde başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere araya giren aile büyükleri sayesinde tekrar barıştı. Önceki gün ikinci kez nikah masasına oturdular.

‘İKİZ GİBİLER’

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal kayınbiraderi ile verdiği pozu Instagram’da paylaşınca takipçileri ‘Abi-kardeş ikiz gibiler’ yorumunu yaptı.