Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Edis’in doğum gününe katıldı

Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ı aldattığı söylentisi gündeme bomba gibi düşmüştü...

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Twitter’da kimliği gizli bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal’ı aldattığını iddia etti.

“Selena aldatıldın, haber doğru. ‘Sete gidiyorum’ diyerek aldatmış” yazarak ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

“EVLİLİĞİMİZDE SORUN YOK”

‘2. Sayfa’ adlı magazin programının sunucularına açıklama yapan çift ise ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

İmirzalıoğlu ve Kobal dün akşam da şarkıcı Edis’in doğum günü partisine birlikte katıldı, yan yana poz verdi.

“RABBİM AKLIMI ALDI YERİNE ONU KOYDU”

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren, 2020’de Lalin’i geçen sene de Leyla’yı kucağına alan Sinem Kobal geçen günlerde konuk olduğu programda “Kenan görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki” ifadelerini kullanmıştı.

7 yıllık eşinin bu sözlerinin ardından Kenan İmirzalıoğlu da “İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu. 20 yaşında olsaydım ilk görüşte olurdu ama 40’lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime ‘Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum’ dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı, yerine onu koydu. Üzerinden çok zaman geçtiği ve iki çocuk sahibi olduğumuz için rahat konuşabiliyorum. Gözden ve nazardan korkuyorum” demişti.