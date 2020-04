Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar BlueTV ekranlarında yayınlanmakta olan Alef dizisinde Kemal karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesinin Üçem köyünde dünyaya gelmiştir. 12 yaşına kadar köyde yaşayan İmirzalıoğlu'nun soyu Bozulus Türkmenleri’nin Tabanlı Aşireti’ne dayamaktadır. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Kenan İmirzalıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur.

1997 yılında Best Model of Turkey’nin elemelerine katılıp 4 bin kişinin arasından ilk 20’ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra Best Model of The World’e katılarak birinci olmuştur. İlk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World seçilmiştir.

Kameralar karşısına ilk kez 1998-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteri ile geçen İmirzalıoğlu; Deli Yürek dizisinin devamı olarak kabul edilen Deli Yürek: Bumerang Cehenneminde isimli sinema filmi ile sinemaya da ilk adımını atmıştır.

İmirzalıoğlu, Ekim 2015’te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararınca “uyuşturucu kullanmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan İmirzalıoğu’nun hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle mahkeme cezayı erteledi. 29 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Sinem Kobal ile evlenmiştir.

Şimdilerde BlueTV ekranlarında yayınlanmakta olan Alef dizisinde Kemal karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu, 1.92 metre boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.

Ödülleri:

2005 – Adana Altın Koza Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

2010 – Sadri Alışık Sinema Ödülleri – Ayhan Işık Jüri Özel Ödülü

2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2010 – 37. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2013 – 4. Antalya Televizyon Ödülleri – Dram Dizisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Karadayı

Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

1998-2002 – Deli Yürek (Yusuf) (TV Dizisi)

2001 – Hayat Bağları (Kendisi) (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (Yusuf) (Sinema Filmi)

2003-2005 – Alacakaranlık (Ferit) (TV Dizisi)

2004 – Yazı Tura (Cevher) (Sinema Filmi)

2005-2007 – Acı Hayat (Mehmet) (TV Dizisi)

2005 – Zağara ve Diğerleri (Polis) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Ali) (Sinema Filmi)

2007 – Kabadayı (Devran) (Sinema Filmi)

2009 – Ejder Kapanı (Akrep Celal) (Sinema Filmi)

2009-2011 – Ezel (Ezel) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Bulgaryalı Ali) (Sinema Filmi)

2012-2015 – Karadayı (Mahir) (TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Recai) (Sinema Filmi)

2018 – Mehmed Bir Cihan Fatihi (2. Mehmed) (TV Dizisi)

2020 – Alef (Kemal) (TV Dizisi)

TV Programı:

2019 – Kim Milyoner Olmak İster (Sunucu)(Yarışma Programı)