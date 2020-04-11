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Kenan İmirzalıoğlu’ndan takipçilerine ‘evde neler yapıyorsunuz?’ sorusu
Kenan İmirzalıoğlu’ndan takipçilerine ‘evde neler yapıyorsunuz?’ sorusu
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizisi yayına girdiği sırada sosyal medya hesabından eşi Sinem Kobal'la birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.
Magazin 11 Nisan 2020 - 11:23

Uzun zamandır devam eden sessizliğini bir dijital kanal dizisi ile bozan Kenan İmirzalıoğlu, dün akşam gerçekleşen ilk gösterim için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başrollerini Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaştığı yeni dizisi Alef’e corona virüsü salgını nedeniyle bir gala yapamayan oyuncu yaptığı bu paylaşımla dijital bir gala pozu vermiş oldu.

Kenan İmirzalıoğlu bu paylaşımına: “Evde neler yapıyorsunuz herkes yazsın bakalım” notunu düştü.

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