Kenan İmirzalıoğlu’ndan takipçilerine ‘evde neler yapıyorsunuz?’ sorusu

Uzun zamandır devam eden sessizliğini bir dijital kanal dizisi ile bozan Kenan İmirzalıoğlu, dün akşam gerçekleşen ilk gösterim için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başrollerini Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan ile paylaştığı yeni dizisi Alef’e corona virüsü salgını nedeniyle bir gala yapamayan oyuncu yaptığı bu paylaşımla dijital bir gala pozu vermiş oldu.

Kenan İmirzalıoğlu bu paylaşımına: “Evde neler yapıyorsunuz herkes yazsın bakalım” notunu düştü.