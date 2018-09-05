Kenan Işık sağlık durumu nasıl? İşte Kenan Işık ile ilgili gelen son haberler…

Ünlü tiyatrocu Kenan Işık 4 yıldır yaşam mücadelesine devam ediyor. Kim 500 Milyon yarışması ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor. Dört sene önce 21 Mart’ta gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşen ve kafasını sert zemine çarptıktan sonra komaya giren Kenan Işık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çarpmanın ardından Amerikan Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında, İstanbul’da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşmüş ve başını çarpmıştı. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık 4 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Yaşadığı kazanın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulmasının sonrasında Almanya’ya bir kliniğe sevk edilen Kenan Işık’ın tedavisi evden devam ediyordu. Kenan Işık ile ilgili gelen son bilgilere göre henüz sağlık durumunda bir değişiklik yok. İşte Kenan Işık’ın sağlık durumu ile ilgili gelen son bilgiler…

KENAN IŞIK’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur. Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık'ın tedavisi 4 yıldır evinde devam etmektedir.

Kenan Işık'ın rol aldığı filmler ve diziler;

1990-Hanımın Çiftliği

1991-Sızı

1993-Süper Baba

1997-Sıcak Saatler

2002-Yeşil Işık

2001- 2002 Dadı

2000- 2004 Kim Beş Yüz Milyar İster?

2004 – Sayın Bakanım

2005-2007Kim Beş Yüz Bin İster?

2007- Fikrimin İnce Gülü

2008 – Kim Bir Milyon İster?

2009 – Dünya Bir Oyun Sahnesi

2010- 2011 Kelimenin Gücü

2011 – 2014 Kim Milyoner Olmak İster?