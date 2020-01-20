Eşi Kenan Işık’ın son durumunu anlattı: Gözleriyle konuşuyor
Bitkisel hayattan çıktıktan sonra tedavisine evde devam edilen Kenan Işık’ın eşi Beril Işık, usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi.
“GÖZLERİYLE KONUŞUYOR”
Ünlü oyuncunun ve sunucu Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı: “Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.”