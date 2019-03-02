Kenan ve Beren boşanıyor mu? Beren’in Efe paylaşımı, ‘Kenan ve Beren evliliği bitiyor mu?’ dedirtti

Oyuncu Beren Saat geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından uzunca bir doğum günü mesajı paylaşmış ve yazdığı satırlarda eski sevgilisi Efe'nin adını geçirerek hayatıyla ilgili şaşırtıcı ifadeler kullanmıştı. Paylaşımları görenler Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinin bitmek üzere olduğunu ve çiftin boşanacağını konuşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray’dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu’ya ise satırlarında yer vermemişti. Ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada ‘evlilikte kriz var’ iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu’nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

BEREN SAAT “EN KARANLIK DOĞUM GÜNÜM” NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Saat’in kafa karıştıran ve boşanma dedikodularının çıkmasına neden olan paylaşımı şu olmuştu: “Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak dünyaya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitmemektir şahsi incinmişliklerden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine… İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!

KENAN KUTLAMADI

Ünlü oyuncu Beren Saat’in bu mesajı sosyal medyada ‘evlilikte kriz var’ iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu’nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi. Çiftin boşanma dedikoduları ayyuka çıkmış bir haldeyken sessiz kalmaları da dikkatlerden kaçmadı.