Kendall banyodan paylaştı

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22 yaşındaki model Kendall Jenner sadece yer aldığı projelerle değil aynı zamanda cesur pozlarıyla da öne çıkmayı biliyor. Jenner son olarak moda fotoğrafçısı Russell James’in (56), son kitabı ‘Angels’ (Melekler) için dünyaca ünlü modellerle birlikte çıplak pozlar vermişti. Ancak kitap yayına çıkmadan önce Kendall’ın çıplak kareleri paylaşıma çıktı. Yaşanan bu gelişmenin altında öne çıkmak isteyen Kendall’ın yattığını söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla oldu. Herkes bu gelişmeleri konuşurken Kendall Jenner’in banyosundan paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

Genç kadının ‘Bu sadece benim vücudum’ notuyla paylaştığı kare ve video büyük ilgi gördü.